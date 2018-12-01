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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında karısını bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı koca yakalandı

Sokak ortasında karısını bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı koca yakalandı

-ARŞİV-

Hastane Uyuşturucu Akalan Gözyaşı Uyuşturucu Bağımlısı 

-Olay yeri görüntüsü
-Hastanede bekleyen baba
-Babanın gözyaşı dökmesi
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Baba Murat B. röp.
-Ailenin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bir süredir ayrı yaşadığı karısından çocuğunu almak isteyince çocuğunu vermeyen anneyi sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı koca yakalandı. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde yaşanan olayda, Sinem K. Uyuşturucu kullanan kocası Ali K.’yla aralarında problem nedeniyle 15 gün önce babasının evine taşınmıştı. Daha önce de aynı sebepten evi terk eden Sinem K., kocasının söz vermesi üzerine eve dönmüş ancak Ali K.’nin uyuşturucu kullanmaya devam etmesi sonucu tekrar babasının evine gitmişti. Kızını görmek için karısını arayan Ali K., kadının babası Murat B.’nin evine gelerek çocuğunu alıp götüreceğini söylemişti. Bu durum karşısında Sinem K. ve babası Murat B. ile Ali K. arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrasında Ali K. eşini 5 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı Sinem K. hastaneye kaldırılırken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan koca Ali K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan Ali K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ali K.’nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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