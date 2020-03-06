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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada

Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

Polis Salar Kamera Güvenlik Kamerası Kadına Şiddet 


- Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca, adam polise sığındı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü.
Tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın daha sonra erkeği defalarca tokatladı. Sandalyeler havada uçtu Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüntülendi. Kadına şiddetin tersi olduğu için şaşırdım Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, “Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım” dedi.

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