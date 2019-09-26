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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı

Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı

arşiv görüntüler

( BURSA )- Sevgilisinden ayrılmak istedi canından oldu BURSA

İlk Müdahale Kadın Cinayeti Jandarma Harekete Geç Kıskançlık 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Cinayetin kıskançlık ve kadının ayrılmak istemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Olay Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü. (43) ile Münir Y. (38) sokak ortasında tartışmaya başladı.
Sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs, Hülya Ü'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa'da hayatını kaybetti. Saldırganın kimliğini belirleyen emniyet güçleri, Münir Y.'yi yakalamak için harekete geçti. Münir Y.'nin İnegöl'e bağlı Erikli Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şahsın yakalanması için jandarmayla birlikte ortak çalışma başlattı. Saklandığı evde emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanan Münir Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Münir Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, ilk ifadesinde, Hülya Ü'yü kıskançlık ve kendisinden ayrılmak istemesi yüzünden bıçakladığını söyledi.


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