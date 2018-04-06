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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında dehşet... Silahla iki kişiyi vurup kaçtı

Sokak ortasında dehşet... Silahla iki kişiyi vurup kaçtı

Yaralılar

İlk Müdahale Hastane Mobilya Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-Yaralıların hastaneye sevki

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen Atilla Ergen, tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile vurup kaçtı. Kanlar içinde kalan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerindeki mobilya döşemeci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ekşi (41) ve Suat Aghayev (28), sokak üzerindeki Atilla Ergen’e ait dükkana gitti. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Dükkanda başlayan tartışma sokak üzerinde kavgaya dönüşünce Ergen tabancasına sarıldı ve Ekşi ve Aghayev’e kurşun yağdırdı.Ardından da olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından vücuduna 4 kurşun isabet eden Suat Aghayev ile sol bacağından 2 kurşunla vurulan Mehmet Ekşi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aghayev’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Atilla Ergen’i yakalamak için çalışma başlattı.
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