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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti

Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti

telef olan koyunlar

( VAN ) VAN

Köpek Sokak Köpekleri Kaçış 


- Van'ın Gürpınar ilçesinde bir ahırın yanındaki bahçeye giren sokak köpekleri, 12 koyunu telef etti. Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat tanış isimli vatandaş, sabah 06:00 sularında koyunlarına yem vermek üzere ahırdan çıkarıp çitle örülü bahçeye çıkardı. Koyunlar yemlerini yediği sıra ineklerin bakımını yapmak üzere tekrar diğer ahıra geçti. İneklerine yem verdiği sırada dışarın koyunların bağırma sesini duyduğunu ifade eden Tanış, “Bunun üzerine dışarı çıktım. Bir baktım ki koyunlar bir sağa-sola kaçışıyorlar. Koyunlara saldıran 4 köpek gördüm. Kış değil ki kurt gelip saldırdın. Koyunları paramparça ettiler. Şuan 12 koyunum telef oldu. 5’inin kestik ama etleri paramparça olduğu için attık. 2 tane yaralı, 1 tanede kayıp var. Yaklaşık 7 bin lira zararım oldu. Yetkililer bu sokak köpeklerine bir çare bulsun. Allah korusun koyun değil de çocuk olsaydı hesabını kim verirdi” dedi.

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