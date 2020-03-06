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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu

Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu

-Sokak köpeğinin tören sırasındaki koşturmaları ve saygı duruşu

( ISPARTA )- Saygı duruşu boyunca protokole yakın noktada kıpırdamadan bekledi ISPARTA

Saygı Duruşu Köpek Sparta 


- Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenine katılan ve saygı duruşunda bulunan köpek, törene katılanların ilgi odağı oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 90'ıncı yıldönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.
Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Törende bir köpek protokolün ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kent protokolü çelen sunarken Atatürk anıtına giden köpek, tören boyunca meydandan ayrılmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında saygı duruşunda bulunan köpeği görenler fotoğraf ve videolarını çekti. Tören öncesinde görevliler köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da köpek tören sonrasında kendiliğinden ortadan kayboldu.
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