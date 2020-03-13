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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sokak köpeği 'Max' polislerin 'mesai arkadaşı' oldu - MALATYA

Sokak köpeği 'Max' polislerin 'mesai arkadaşı' oldu - MALATYA

Sokak köpeği "Max" polislerin "mesai arkadaşı" oldu - MALATYA - Malatya 'nın Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliği - Köpeğin polisle gezmesi - Komiser Erhan Demirhan'ın konuşması - Max adlı köpekSokak köpeği "Max" polislerin "mesai arkadaşı" oldu - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesi Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerin sahiplendiği border collie cinsi sokak köpeği, karakolun maskotu haline geldi - Beslenme, sağlık ve barınma gibi tüm ihtiyaçları polisler tarafından karşılanan "Max", gece de çarşı ve mahalle bekçilerinin yanından ayrılmıyorMALATYA (AA) - KADİR AYDIN - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde polislerin sahip çıktığı sokak köpeği "Max", karakolun maskotu oldu.Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekipler, yaklaşık 2 yıl önce karakol önüne gelen ve buradan ayrılmayan border collie cinsi sokak köpeğini sahiplendi.Karakol bahçesinde barınan, beslenmeden aşılarına kadar her türlü ihtiyacı karşılanan köpek, polisleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. İlçe halkı tarafından da yakından tanınan "Max", göreve giden ve gelen polislere sevgi gösterisinde bulunuyor.Merkezde görevli komiser Erhan Demirhan, AA muhabirine, "Max" adını verdikleri köpeğin tüm aşı ve bakımlarını yaptırdıklarını, hiçbir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.

"Max" ile yakından ilgilendiklerini anlatan Demirhan, "Max'in de bize ilgisi var, ilgisini devriyeye çıktığımız zaman personelimizin yanından ayrılmayarak gösteriyor. Max, uzun zamandır bizle olduğu için karakol çevresinde yabancı şahıslara karşı da son derece duyarlı. Bizleri uyarıyor, hissiyatı çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.Köpeğin geceleri çarşı ve mahalle bekçilerini de yalnız bırakmadığını dile getiren Demirhan, "Max sahiplenilmiş daha sonra sokağa bırakılmış bir hayvandı. Polis arkadaşlarımız sahiplendi, burada artık ailemizin bir parçası oldu. Şu an çok huzurlu ve mutlu." diye konuştu.

Sokak Köpeği Köpek Muhabir Hayvan Irak 

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