Sokak hayvanlarına çözüm aranıyor



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde çoğalan sokak hayvanları için çözüm aranıyor. Bursa Nuh'un Gemisi Sokak Hayvanları Koruma ve Barındırma Derneği (NUGEDER) Başkanı Zafer Sicimoğlu Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesine ziyarette bulundu. NUGEDER Başkanı Zafer Sicimoğlu ve Enerji Animal Aktivisten e.v. Türkiye temsilcisi Necdet Demriat, Tepecik Belediye Başkanı Ahmet Tekin'i makamında ziyaret ederek sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü için görüş alışverişinde bulundular. NUGEDER Başkanı Zafer Sicimoğlu, sokak hayvanları hakkında çözüm arayışı içerisinde olduklarını belirtirken şunları söyledi, "Tepecik beldesine geliş sebeplerimizden bir tanesi buradaki sokak hayvanlarının aşırı çoğalması ve perişan olmalarıdır. Bizler 2017 yılında da bu bölgeye geldik ve tespitlerimizi yaptık. Neler yapılması gerektiğini, nelerin olması gerektiğinin notlarını aldık. Beslemeler de yaptık, ancak sadece besleme ile bu sorunların çözülmeyeceğini biliyoruz. Besledikçe sayıları çoğalıyor, onların hastalıklarına ve üremelerine çözüm bulunmuyor. Çok aşırı doğumlar var ve bunları çözmek zorundayız. Sayın Tepecik Belediye Başkanımız ile de görüşmelerimiz oldu, kendisi de bizleri anlayışla karşıladı ve böyle bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

Bundan sonra yapacaklarımızı kaleme kağıda döküp uyulamaya geçeceğiz."



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