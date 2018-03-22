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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sokak Hayvanları Rehabillitasyon Merkezi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca - DÜZCE

Sokak Hayvanları Rehabillitasyon Merkezi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca - DÜZCE

- Toplantıdan görüntüler - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın açıklamaları Düzce 'ye Sokak Hayvanları Rehabillitasyon Merkezi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca: - "Rehabilitasyon merkezinin yapılmasına, sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitesinin sağlanmasına karşı duruşumuz söz konusu değildir"DÜZCE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce 'de yapılması planlanan Sokak Hayvanları Rehabillitasyon Merkezi konusunda olumsuz bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Partisinin Düzce İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Karaca, Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ile Kabalak köyünde yapılacak olan Sokak Hayvanları Rehabillitasyon Merkezi konusunda vatandaşları dinlemek üzere kente geldiklerini belirtti.
Karaca, yapılacak rehabilitasyon merkezinin yakın çevresinde bulunan vatandaşların kendilerine ulaştığını belirterek, " Düzce 'nin doğal sorunlarının yerinde tespiti hem de Kabalak köyündeki vatandaşlarımızın bu konudaki kaygılarını dinlemek ve sorunun kaynağını tespit edip buna göre CHP olarak yol haritası belirlemek için buradayız. Biz CHP olarak hayvan haklarının korunması ve bu anlamda yapılacak olan rehabilitasyon merkezinin Düzce halkı için öneminin farkındayız. Bunu biz de destekliyoruz." şeklinde konuştu.
Vatandaşların kaygısının rehabilitasyon merkezinden değil, merkezin dışında kalan alanın nasıl değerlendirileceğinden kaynaklandığını anlatan Karaca, şöyle devam etti:"Tesis için 566 dönüme yakın alan Orman Bakanlığından tahsis edilmiş, 16 dönümü bina yapımı için kullanılacak. Vatandaşlarımızın kaygısı geriye kalan 550 dönümlük ormanlık alanın ne olacağıdır. O bölgede kestane balı üretimi, Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini oluşturuyor. Orada kestane ağaçları var, arıcılık ciddi bir geçim kaynağı. Vatandaşlarımızın esas kaygısı kalan 550 dönümlük alanın ne olacağı ve nasıl kullanılacağıdır."Tesisin yapılmasına karşı olmadıklarını kaydeden Karaca, "Rehabilitasyon merkezinin yapılmasına, sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitesinin sağlanmasına ve toplumsal yaşama dair riskin ortadan kaldırılmasına yönelik böyle bir amaç için yapılacak tesise asla CHP olarak karşı duruşumuz söz konusu değildir." dedi.
Karaca, köylüleri ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyeceklerini belirterek, CHP olarak üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

Hayvan Hakları Rehabilitasyon Basın Açıklaması Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları 

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