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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak hayvanları için pazarda tezgah açtılar - KIRKLARELİ

Sokak hayvanları için pazarda tezgah açtılar - KIRKLARELİ

- Pazardan genel ve detay görüntüler - Tezgahtan ve köpeklerden görüntüler - Dernek Başkanı Seyhan Esen'in konuşması - Kırklareli Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince sokak hayvanlarının veteriner ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla halk pazarında kıyafetler satışa sunulduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarının görüldüğü veteriner masrafları için toplanan kıyafetler pazar tezgahında satılmaya başlandı.Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, kendi diktiği kıyafetler ile derneğe bağışlanan ikinci el kıyafetleri satışa sundu.Eşofmandan tişörtlere kadar birçok kıyafet çeşidinin yer aldığı tezgahın üzerinde duran köpekler de vatandaşların ilgisini çekti.Esen, zaman zaman "sokak hayvanları için satıyoruz" ve "mama ve tedavi paraları için satıyoruz" diye pazarda gezen vatandaşları tezgaha davet etti.Seyhan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak sokak hayvanlarının bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Dernek olarak halk pazarında tezgah açtıklarını anlatan Esen, kendi dükkanında diktiği ürünleri ve derneğe verilen kıyafetleri satışa sunduğunu belirtti.
Hayvanların bakımları ve diğer masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini dile getiren Esen, "Sokak hayvanları için pazara tezgah açtık. Hayvanseverleri tezgahımıza bekliyoruz. Hayvanların karınlarını marketlerin çöplere attıkları yiyeceklerden karşılıyoruz ancak hayvanların tedavi ihtiyaçları çok fazla. Bizler bunları topluyoruz ama masraflarını karşılayamıyoruz. Halkımızdan bizden alışveriş yapmalarını ve destek vermelerini istiyoruz. İkinci el kıyafetler topladık ve kendi diktiğim ürünleri satıyorum." diye konuştu.

Alışveriş Köpek Muhabir Halk Pazarı Sokak Hayvanları 

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