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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa terk edilen 3 kardeş bebek, koruma altına alındı

Sokağa terk edilen 3 kardeş bebek, koruma altına alındı

arşiv görüntüler

( KONYA ) KONYA

Hastane Kız Çocuğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sevgi Evleri 


- Konya’da bir binanın girişinde terk edilmiş halde bulunan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ikiz bebek ve 3 yaşlarındaki kardeşleri hastanede yapılan kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir binanın girişinde Suriye uyruklu olduğu belirlenen yaklaşık 2,5 aylık olduğu tahmin edilen kız ve erkek ikiz bebek ile 3 yaşlarında kız çocuğu bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kardeşi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından bezleri değiştirilen bebekler, kaldırıldıkları hastanede de sağlık kontrolünden geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Doktoru Ayşegül Yücel, "Bakımsızlar, beslenmediklerini düşünüyoruz, vücut ısıları düşüktü. Hastanemizde ilk bakımları yapıldı, beslenmeleri sağlandı. Sağlık muayenelerinde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Bunun üzerine Sosyal Hizmetlerle iletişime geçildi ve çocuk şube ile koordineli olarak çalışılarak çocukların hızlıca çocuk evlerine sevki planlandı. Hastanemiz ilk bakımlarını yaparak onları sıcak bir şekilde karşılamıştır" ifadelerini kullandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde yapılan müdahalelerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen üç kardeş, polis ekiplerinin eşliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alınarak sevgi evlerine teslim edildi. Polis, çocukların ailelerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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