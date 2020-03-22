Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi

-Vatandaş ile konuşma

-Ceza yediğini anlatma

-Ceza makbuzu detayları



( KAHRAMANMARAŞ )-Ceza yiyen vatandaştan tebessüm ettiren tepki: "Görürsek bir daha yazarız dediler"- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa cezai işlem uygulandı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Yaşlı adam, “Yapacak bir şey yok, görürsek bir daha yazarız dediler” dedi.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıktı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, 392 lira idari para cezası yediğini söyleyen vatandaş, “Yapacak bir şey yok, ekmek almaya gidiyordum, dışarıda görürsek yeniden ceza yazacaklarını söylediler” ifadesini kullandı. Yaşlı vatandaşın rahat tavırları ise dikkat çekti.



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