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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Soğukta kalan köpek ve yavrularına itfaiye ekibi sahip çıktı

Soğukta kalan köpek ve yavrularına itfaiye ekibi sahip çıktı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hafta Sonu Köpek Kar Yağışı İtfaiyeciler 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde hafta sonu kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dışarıda üşüyen ve aç kalan 1 köpek ve 5 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı. Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde hafta sonu kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle 1 anne köpek ve 5 yavrusu dışarıda yiyecek bulmakta zor anlar yaşadığını fark eden itfaiye ekipleri kısa sürede kolları sıvadı. 1 anne ve 5 yavrusu için alana tahta ve yiyecek getiren itfaiye erleri önce köpeklerin karnını doyurmaya çalıştı. İtfaiye erleri daha sonrasında ise soğukta üşümesinler diye köpeklere tahta ve naylondan kulübe yaptı. İtfaiye ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. (HLD-
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