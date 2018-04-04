"Soğuk patiler" için seferber oldular - KARS - Barınaktan detay - Gönüllü öğrencilerin barınakta köpeklere yiyecek hazırlaması - Köpeklerden detay - Hayvansever öğrencilerden Hilal Kerenciler'in konuşması - KAÜ Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi öğrencisi Sedanur Akkurt'un konuşması - Gönüllü öğrencilerden KAÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Medine Hoçur'un konuşması - Esnaf Uğur Çağrı Tazegül'ün konuşması "Soğuk patiler" için seferber oldular - Kars 'ta, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan gönüllüler, sokak ve barınaktaki köpeklerin bakımını yaparak beslemelerini sağlıyor - Hayvansever öğrenci Akkurt:"Herkes kapısının önüne bir kap su ya da mama koysa tüm sokak hayvanları doyar"KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars 'ta, sosyal medyada açtıkları "Soğuk Patiler Kars " sayfası üzerinden buluşan çoğunluğu öğrencilerden oluşan gönüllüler, sokak ve barınaktaki köpeklerin bakımını yaparak beslemelerini sağlıyor.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Tuğba Kerenciler ile aynı üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan kardeşi Hilal Kerenciler, sosyal medyada "Soğuk Patiler Kars " adında sayfa açarak sokak köpeklerine yardım etmek isteyenleri bir araya getirdi.Hayvanseverin ilgi gösterdiği sayfa aracılığıyla zaman zaman buluşan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan gönüllüler, evlerinde hazırladıkları ya da diğer hayvanseverlerin gönderdiği mamalarla sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.Kentin sokaklarında özellikle kışın yaşam mücadelesi veren köpekleri besleyen gönüllüler, ayrıca hayvanların aşı ve bakımlarını gerçekleştiriyor.Barınaktaki köpeklere de destek olan öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri görevliler aracılığıyla köpeklere veriyor.Hayvansever öğrencilerden Hilal Kerenciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 aydır sokak ve barınaktaki hayvanların beslenme ve bakımını gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.
- "Onların sokaklarda yaşamalarını kabullenmemiz gerekir"Sosyal sorumluluk hizmetine önce birkaç arkadaş olarak başladıklarını ancak daha sonra çok sayıda gönüllü hayvanseverin kendilerini katıldığını aktaran Kerenciler, "Hayvanseverler kalabalık olunca bizlere gurur veriyor. Sokak köpeklerinin evleri sokaklardır, onların sokaklarda yaşamalarına alışıp bunu kabullenmemiz gerekir. Onlara sokaklarda iyi şartlar sağlamamız ve beslememiz hatta onları zarar vermek isteyenlerden korumamız gerekiyor." dedi. KAÜ Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi öğrencisi Sedanur Akkurt da gönüllü olarak hayvanları beslediklerini hatırlatarak, "Gün geçtikçe daha çok faaliyet gösteriyoruz. Genelde besleme yapıyoruz, bazen barınağın temizliğini yapıyoruz. Hayvanları aşılıyoruz." diye konuştu. Vatandaşların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmasını isteyen Akkurt, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'dür. Hepimiz canlıyız onlar da bir canlı, hayvanların da hissedebildikleri var. Herkes kapısının önüne bir kap su ya da mama koysa tüm sokak hayvanları doyar. Sokak hayvanlarının da beslenmesi konusunda insanların duyarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı. - "Sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"Esnaf Uğur Çağrı Tazegül de yardım çalışmasına gönüllü katıldığını ifade ederek, "Sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanları besliyoruz yardım etmeye çalışıyoruz. Hayvanseverlerin gönderdiği mamalarla her gün sokaklardaki köpekleri besliyoruz." bilgisini paylaştı.Gönüllü öğrencilerden KAÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Medine Hoçur, hazırladıkları mamalar ile önce yavru köpekleri beslediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:"Şehir içindeki köpekleri bulundukları yerlerde besliyoruz. İnsanların sokaktaki köpeklerle yaşamaya çalışmasını istiyoruz. Sokaklar kedi, köpek doğurmaz, insanlar onlara yardım ettiği müddetçe her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yaz geliyor, vatandaşların kapılarının önlerine bir kap su bırakmalarını istiyoruz."