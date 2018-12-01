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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Soğuğa aldırış etmeden Ergene’de her gün 60 ton çöp topluyorlar

Soğuğa aldırış etmeden Ergene’de her gün 60 ton çöp topluyorlar

Belediye ekiplerinin çöp toplaması

Belden Lens Temizlik Aracı Kamera 

-Soğuk havada çalışan temizlik işçileri
-Çöp kamyonunun arkasındaki işçileri gösteren kamera görüntüsü
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlar temiz bir Ergene sunmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede temizlik işçileri soğuktan etkilense de çalışmaları aksatmıyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayarak gece yarılarına kadar çöp kamyonlarıyla mesailerine devam eden Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ergene’nin 17 mahallesinde bulunan 6 bin adet çöp konteynırını tek tek gezerek içini boşaltılıyor. Kamyonlara alınan çöpler döküm alanlarına götürülerek dökülüyor. 79 temizlik personeli, 16 çöp kamyonu, 2 büyük süpürge makinesi, 1 belden kırmalı temizlik aracı, 2 traktör, 2 kepçe, 1 dozer, 1 kamyon, 1 atık getirme ve 1 traktör arkası süpürge aracı ile Ergenenin temizliğini yapan Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü pazar yerlerindeki temizlik ve yıkamadan da sorumlu olarak faaliyet gösteriyor. Teknolojik araçlarıyla hizmet veren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışan personelin güvenliğini ön planda tutarak çöp kamyonlarını basamakta işçi varken 30 kilometre hız ile sabitlerken geri görüş kamerası ile arka kısımda bulunan personeli dikkat altına alıyor. Ergene’de her gün 60 ton, yılda 21 bin 900 ton çöp toplayan Ergene Belediyesi temiz bir Ergene sloganıyla çıktığı yolda hizmet odaklı çalışmalarıyla halkının takdirini kazanıyor. (SŞ-
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