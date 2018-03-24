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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

Hastanede yaralıların görüntüsü

Hastane Kalp Krizi Yolcu Otobüsü Özel Hastaneler 

-Yaralılar ile Röp.
-Sürücü ile Röp.
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsü kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolunun 45’inci kilometresi Acıpınar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adıyaman’a giden Nurettin Dağ (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray’a 45 kilometre kala sürücüsünün aniden kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayı anlatan otobüs sürücüsü Nurettin Dağ, “Kalp krizi geçirdim. Terledim, terledim, fren yapacağım, fren yapamadım” dedi.
Otobüste yolcu olarak bulunan Mehmet Halit Kalkan (48) ise, “Şoför kalp krizi geçirdi. Yatsı namazını kıldı bizimle beraber. Kalp krizi geldi şoföre. Biz yatsı namazını Ankara’da kıldık. Takriben 3 gibi Ankara’dan yola çıktık. Kaza da 04.30 gibi oldu. Şoförümüz aniden kalp krizi geçirdi. Durumu iyi, kafasında bir yarası var. Sadece 3 metrelik şarampol var” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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