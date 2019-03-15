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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sobayı yakmak isterken bir anda alev alması kameraya yansıdı - GAZİANTEP

Sobayı yakmak isterken bir anda alev alması kameraya yansıdı - GAZİANTEP



: - Yanan adamın dışarı çıkması ve çevredekilerin müdahalesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet Özel, sobayı tutuşturmak için yanıcı madde döktü.Sobanın parlaması sonucu panikleyen Özel, yanıcı maddeyi kendisi ile yanında bulunan Mahmut Türkmen'in üzerine sıçrattı.Kıyafetleri tutuşan Özel ve Türkmen'e iş yeri sahibi Mustafa Türkmen hortumla su tutarak alevleri söndürdü.112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Özel, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep 'e sevk edildi.Öte yandan, kıyafetleri tutuşan yaralıların üzerine su tutulması güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk Müdahale Kamera 

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