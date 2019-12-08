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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sobadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Sobadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

olay yerinden detaylar

Bild Oturma Odası Trol 

-röportaj
-ekiplerden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Zonguldak Alaplı ilçesi Cambazlı Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Yalçın'a ait evin oturma odasında sobadan alevlerin sıçraması sonucunda yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafında yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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