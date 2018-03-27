Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi

Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi

Yangın detay

Ahşap Ev Güvenlik Önlemi Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Röportaj

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda iki ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak’ta Kamil Uçar’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın ahşap evi bir anda sararken yanda bulunan Mehmet Uçar’a ait evde alev aldı. Yangın esnasında evde bulunan Kamil Uçar ve eşi Fadime Uçar, mahallelinin yardımıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, orman arasözleri ile ambulans sevk edildi. Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi Kamil Uçar ve eşi Fatma Uçar, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalleli, yangını söndürebilmek için adeta seferber oldu. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında iki evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, mahalleli yangında dumandan etkilenen diğer evin sahibi Mehmet Uçar ve itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı