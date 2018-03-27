Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Röportaj



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda iki ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak’ta Kamil Uçar’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın ahşap evi bir anda sararken yanda bulunan Mehmet Uçar’a ait evde alev aldı. Yangın esnasında evde bulunan Kamil Uçar ve eşi Fadime Uçar, mahallelinin yardımıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, orman arasözleri ile ambulans sevk edildi. Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi Kamil Uçar ve eşi Fatma Uçar, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalleli, yangını söndürebilmek için adeta seferber oldu. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında iki evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, mahalleli yangında dumandan etkilenen diğer evin sahibi Mehmet Uçar ve itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

