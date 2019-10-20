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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Sobacı kardeşler teknolojiye direniyor

Sobacı kardeşler teknolojiye direniyor

Kardeşlerden görüntü

Opel Teknoloji Helal Yaşam Şartları Kış Mevsimi 

-Kardeşlerin soba imalatından görüntü
-Röportajlar
-Müşteriden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Cumhur (27) ile Yakup Metin (42) kardeşler, baba mesleği olan sobacılığı yıllardır sürdürüyor. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağında faaliyet sürdüren Metin kardeşler, babadan kalma sobacılık mesleğini günümüzün teknolojisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. Yıllık 300’e yakın soba yapan kardeşler, kış mevsimi öncesi değişik ebatlarda sobalar üretmeye devam ediyor. Kardeşlerden Cumhur Metin, 25 yıla yakındır aile olarak sobacılık mesleğini yaptıklarını ifade ederek, “Göründüğü gibi soba imalatı yapıyoruz. Yılda en az 300 soba imalatı yapıyoruz. Tabi çeşit bakımında değişiyor bu sobalar. Malum 25 senedir bu işi yapıyoruz. 25 sene önce işlerimiz daha iyiydi. 6 seneden beri işlerimiz düştü. Hem teknoloji geliştiği için, hem de yaşam şartları uygun olduğu için millet artık soba almıyor. Kalorifer sistemine geçildiği için soba satışlarımız ve imalatımız yavaşladı. Buna rağmen biz soba imalatına devam ediyoruz, satışlarımıza devam ediyoruz. Yılda toplam 250 - 300 arası soba yapıyoruz. Malum Yüksekova’nın kışı çetin geçiyor, onun için bizde bu kışa karşı dayanıklı sobalarımızı yıllardır aynı şekilde yapıyoruz” dedi.
Yakup Metin ise, tüm zorluklara rağmen helalinde ekmeklerini kazanıp evlerine baktıklarını söyleyerek, “Teknolojiye rağmen 25 yıldır aile olarak mesleğimizi sürdürüyoruz. İmkanları olmayan vatandaşlarımız için elimizde geleni yaparak dayanıklı sobalar yapıyoruz” diye konuştu.
Hayrettin Sancar isimli müşteri ise, kış mevsimi öncesi hazırlık yaptıklarını belirterek, “Malum kış kapıda, bizde önceden hazırlıklarımızı yapmak için soba ve soba için gereken malzemeleri alacağız. Kış boyunca bu sobayla ısınacağız” şeklinde konuştu.

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