Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
SMA hastası minik Firdevs’in evde eğitim mutluluğu

SMA hastası minik Firdevs’in evde eğitim mutluluğu

Firdevs'in ders dinlemesi

Evde Eğitim Öğretmen Allah Doğuş 

-Öğretmen ve Firdevs'ten görüntü
-Cihazlardan görüntü
-Firdevs'in yazı yazması
-Aileden görüntü
-Röpler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, doğuştan SMA hastası olan ve bağlı olduğu cihazlarla yaşamını sürdüren 6 yaşındaki Firdevs Koparal'ın yüzü evde aldığı eğitimle güldü. Adıyaman’da, ikamet eden Mehmet ve Fatma Koparal çiftinin 3.çocuğu olan 6 yaşındaki doğuştan SMA (Kas erimesi) hastası olan Firdevs Koparal, okula gidemediği için eğitimlerini evde almaya başladı.
Evde eğitim almaya başlayan Firdevs Koparal, kendisine eğitim veren Öğretmen Gülay Çok’tan hem ders alıyor hem de farklı etkinlikler yapıyor. Şuan harfleri öğrenen Firdevs Koparal, aynı zamanda resim, müzik gibi aktivitelerin yanı sıra el kaslarının gelişmesi için de oyun oynuyor. Şuan Türkiye’de bulunmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından alınarak SMA hastalarına dağıtılan Nusinersen ilacı sayesinde her geçen gün sağlığına da kavuşan minik Firdevs, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Firdevs’te eğitim verdiğinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Öğretmen Gülay Çok, “Okul müdürümüz teklif edince SMS hastası var evde eğitim diye ben de hemen kabul ettim. Ders vermek için her gün geliyorum. Bir saat, iki saat, iki buçuk saat hastanın durumuna göre. Öğrencimden ben de çok memnunum anlıyor hemen ne dersem. Kasları biraz zayıf ama o da gelişecek inşallah. Ne verirsen hemen hemen öğreniyor. Derslerde hepsini yapıyoruz. Müzik var, resim var, boyama var, hamur işi, sohbet, hepsi var. Kaslarının gelişmesi için hareketler var. Ben çok mutlu oluyorum çocuğun bir gülmesi bana yetiyor” dedi.
Daha sonra konuşan Anne Fatma Koparal ise, “Öğretmeni geldiği zaman çok mutlu oluyor yüzü gülüyor. Bizler de onunla mutlu oluyoruz. Kızım okulu istiyordu cihazlardan dolayı okula götüremiyorduk. Her gün üzülüyordu. Okul başladığı zaman o gözyaşları içerisinde onu bir gün de olsa okula götürdüm, götürdüm ama hem enfeksiyon kaptı hem de hasta oldu. Başvuru yaptık öğretmenimiz eve geldi. Çok şükür şu anda eğitim veriyor mutlu oluyor. Bizler de mutlu oluyoruz Allah razı olsun hepsinden” şeklinde konuştu.
Evde verilen eğitimle yüzü gülen Firdevs Koparal ise, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim öğretmenim geldi. Çok mutlu oldum, ben evde ödev yapabiliyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı