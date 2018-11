SMA hastası minik Firdevs’in evde eğitim mutluluğu

-Öğretmen ve Firdevs'ten görüntü

- Adıyaman’da, doğuştan SMA hastası olan ve bağlı olduğu cihazlarla yaşamını sürdüren 6 yaşındaki Firdevs Koparal'ın yüzü evde aldığı eğitimle güldü. Adıyaman’da, ikamet eden Mehmet ve Fatma Koparal çiftinin 3.çocuğu olan 6 yaşındaki doğuştan SMA (Kas erimesi) hastası olan Firdevs Koparal, okula gidemediği için eğitimlerini evde almaya başladı.

Evde eğitim almaya başlayan Firdevs Koparal, kendisine eğitim veren Öğretmen Gülay Çok’tan hem ders alıyor hem de farklı etkinlikler yapıyor. Şuan harfleri öğrenen Firdevs Koparal, aynı zamanda resim, müzik gibi aktivitelerin yanı sıra el kaslarının gelişmesi için de oyun oynuyor. Şuan Türkiye’de bulunmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından alınarak SMA hastalarına dağıtılan Nusinersen ilacı sayesinde her geçen gün sağlığına da kavuşan minik Firdevs, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Firdevs’te eğitim verdiğinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Öğretmen Gülay Çok, “Okul müdürümüz teklif edince SMS hastası var evde eğitim diye ben de hemen kabul ettim. Ders vermek için her gün geliyorum. Bir saat, iki saat, iki buçuk saat hastanın durumuna göre. Öğrencimden ben de çok memnunum anlıyor hemen ne dersem. Kasları biraz zayıf ama o da gelişecek inşallah. Ne verirsen hemen hemen öğreniyor. Derslerde hepsini yapıyoruz. Müzik var, resim var, boyama var, hamur işi, sohbet, hepsi var. Kaslarının gelişmesi için hareketler var. Ben çok mutlu oluyorum çocuğun bir gülmesi bana yetiyor” dedi.

Daha sonra konuşan Anne Fatma Koparal ise, “Öğretmeni geldiği zaman çok mutlu oluyor yüzü gülüyor. Bizler de onunla mutlu oluyoruz. Kızım okulu istiyordu cihazlardan dolayı okula götüremiyorduk. Her gün üzülüyordu. Okul başladığı zaman o gözyaşları içerisinde onu bir gün de olsa okula götürdüm, götürdüm ama hem enfeksiyon kaptı hem de hasta oldu. Başvuru yaptık öğretmenimiz eve geldi. Çok şükür şu anda eğitim veriyor mutlu oluyor. Bizler de mutlu oluyoruz Allah razı olsun hepsinden” şeklinde konuştu.

Evde verilen eğitimle yüzü gülen Firdevs Koparal ise, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim öğretmenim geldi. Çok mutlu oldum, ben evde ödev yapabiliyorum” diye konuştu.