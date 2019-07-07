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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi

Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi

AFAD Aracının görüntüsü

Kordon Polis Karantina Sağlık Ekipleri Trol 

-Araç yanında özel kıyafetini giyen ve ona yardım eden AFAD görevlileri
-Olay yerindeki güvenlik kordonu ve kordon içindeki alkollü şahıs
-Olay yerinden fotoğraflar

( ADANA )- Uzman ekiplerin güvenlik önlemleri altında yaptığı çalışma sonucu şahsın alkollü olduğu ortaya çıktı ADANA

- Adana'da sağlık ekiplerini arayarak siyanür içtiğini söyleyen H.B., Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen özel donanımlı AFAD ekipleri, H.B.'nin alkollü olduğunu tespit etti. Olay, sabah erken saatlerde merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak siyanür içtiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine verilen adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, şüpheli şahsın bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Kimyasal tehlikelere karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine gelen H.B., evine gönderildi.
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