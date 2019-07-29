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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siyam ikizleri tercih yapamadı

Siyam ikizleri tercih yapamadı

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( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta YKS'de barajı geçemeyen siyam ikizleri üniversite tercihi yapamadı- İlahiyat fakültesini kazanmayı hedefleyen siyam ikizlerinin çok üzgün oldukları öğrenildi KAHRAMANMARAŞ

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- Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) barajı geçemeyince tercih yapamadı. Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin gözü Siyam ikizlerinin üzerine çevrildi. YKS tercihlerinde bugün son güne girilirken, siyam ikizleri Ayşe 141, Sema ise 140 aldı. 150 puan barajını aşamadıkları için tercih yapamayan siyam ikizlerinin çok üzgün oldukları öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde üniversite sınavına girmiş, hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklamışlardı.
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