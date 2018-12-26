Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Siyam ikizleri 18 yaşında

Siyam ikizleri 18 yaşında

Pasta detay

İsaf Doğum Günü Doğum Günü Pastası Allah Siyam İkizleri 

-İkizlerin mumları üflemedi
-Hediyeler verilmesi
-İkizlerin teşekkür etmesi
-Başkan yardımcı Ramazan Bozdoğan açıklama
-İkizlerin 18 yaşına girdik demesi
-Pasta kesimi
-İkizlerin birbirlerine pasta vermeleri
-İkizlerin misafirleri uğurlaması
-İkizlerin el sallaması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na sürpriz doğum günü düzenlendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, 18 yaşına adım attı. Türkoğlu Belediyesi 18 yaşına giren siyam ikizlerine sürpriz doğum günü düzenlendi.
Doğum günlerinde karşılarında belediye ekiplerini gören Ayşe ve Sema Tanrıkulu, şaşkınlıkları gizleyemedi. Tanrıkulu ailesini evlerinde ziyaret ederek, 18 yaşına giren siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun doğum günü sevincini paylaşan Türkoğlu Belediyesi ekipleri çeşitli hediyeler verdi. Hazırlanan doğum günü pastasının da kesildiği ziyarette Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Allah razı olsun Belediye Başkanımız Osman Okumuş, Başkan Yardımcımız Ramazan Bozdoğan ve belediye ekipleri bizi o kadar mutlu ettiniz ki , duygularımızı ifade edemiyoruz, çok teşekkür ediyoruz" dediler. Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ise, “Kırmakaya Mahallemizdeki kızlarımız Ayşe ve Sema’nın bu özel gününde mutlu olmak için geldik. Kızlarımız 18 yaşına girdi. Kendilerine hayırlı yaşlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz. Türkoğlu Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman kendilerinin yanındayız. İyi ki doğdunuz Ayşe ve Sema “ diye konuştu.
(OZR-
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı