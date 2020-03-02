Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatına destek - MALATYA
- Basın açıklamasından detaylar - Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun basın açıklamasını okumasıMALATYA - Malatya 'daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı. Malatya 'daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla Malatya (TSO) Ticaret ve Sanayi Odasında ortak bir basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasını okuyan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ve üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirtti. Bugün İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepki gösterdiklerini aktaran Sadıkoğlu, "Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." ifadelerini kullandı.Suriye’nin her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklendiğini kaydeden Sadıkoğlu, şöyle devam etti:"İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez."
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