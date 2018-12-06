- Siverek’ten Nijer’e su kuyusu

-Çeşmelerden akan su

-Siverek Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Abdulğafur Elçi rop

-Genel ve detay görüntüler



( ABUJA ) ABUJA



- Türkiye ve dünyanın birçok yerinde yardım faaliyetleriyle tanınan Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği Siverek temsilciliği tarafından yürütülen çalışmayla Nijer’de su kuyusu açıldı. Dünyanın dört bir yanında zor durumda bulunan mazlum halkların yanında olan ve onlara yardım eli uzatan Türkiye’de ki yardım dernekleri, bu sefer Afrika’nın Nijer ülkesinde bulunan ve temiz su kaynaklarının bulunmayışından dolayı hastalıkların yoğun olduğu Tilla Beri Şehri Koırıa Köyünde su kuyusu açtırdı. Siverek Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği tarafından ilçede başlatılan Nijer’e su kuyusu çalışması, ilçedeki hayırsever vatandaşların bağışlarıyla açılan su kuyusu bölgede yaşayan 600 kişi ve hayvanları temiz su içme imkânına kavuştu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Siverek Temsilcisi Abdulğafur Elçi,” derneğimizin Türkiye’de ve Dünyada yardım faaliyetleri bulunmakta. Bizimde Siverek’te yaptığımız yardım faaliyetleri bulunmakta. Bu yardımlar, gıda, giyim, kırtasiye gibi yardımlarda bulunuyoruz. Bu yardımların yanında Siverek temsilciliği olarak, Nijer’de su kuyusu açmayı düşündük ve kendi çevremizden, gönüllü kardeşlerimizden ve Siverek halkından gerek sosyal medyadan ve gerekse bire bir olarak dile getirdik. Birkaç ay içinde bu kaynak sağlanarak, Nijer’de suyu olmayan bir köyde bu kuyumuz faaliyete geçti” dedi Halkın sevincini gördük, çok mutlu olduk ‘Oradan gelen fotoğraf ve videoları gördüklerinde, o halkın suya kavuşma sevincini gördüklerinde çok mutlu olduklarını,’ söyleyen Elçi,” oradaki o köyün sakinlerinin, işte bayanların, çocukların su sevinci hakikatten bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Peygamber efendimizin hadisi var zaten, sadakayı cariye hakkında. Yani bir kişinin vefat ettikten sonra, yaptığı çeşme, köprü, kuyu ve bunlar gibi hayırlar sayesinde o kişilerin hayır defterleri kapanmıyor. Böyle bir şeye bizde vesile olduk hakikatten çok mutluyuz, Allah vesile olan herkesten razı oldun” diye konuştu

