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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Siverek'te şiddetli yağış sele neden oldu...Selde mahsur kalan çocukları taşıyan kepçe çamura saplandı

Siverek'te şiddetli yağış sele neden oldu...Selde mahsur kalan çocukları taşıyan kepçe çamura saplandı

kırsal mahallelerden görüntü

Ulaştırma Bakanı Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış Öğrenciler Servis Aracı 

-su basan yerlerden detay
-sular altında kalan araziden görüntü
-kepçedeki çocukların görüntüsü
-detay

( ŞANLIURFA -EK) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okula giden çocukları taşıyan traktör, şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan çamura saplandı. Traktör, başka bir traktör ile çekilerek saplandığı çamurdan kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mızar Karakeçili mahallesi'ne İlköğretim Okulu'na giden öğrenciler, okul servisinin çamura saplanması üzerine traktör ile yola çıktı. Traktörün arkasına bağlanan kepçede seyir eden öğrenciler, kendilerini taşıyan traktörün yolda çamura saplanması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler saatlerce çamurdan kurtulabilmek için mücadele etti. Öğrencilerin bulunduğu traktör çağrılan bir başka traktör tarafından çekilerek kurtarıldı. Öğrencileri almak için köye gelen servis aracı da, başka araçların yardımı ile çekilerek, çamurdan çıkarıldı. Köylüler, sahip çıkılmadığını belirterek, tepki gösterirken öğrencilerden Merve Taze ise çocukların okuyabilmesi için ulaştırma bakanı olduğunu ifade etti.
Öte yandan bölgede 2-3 gündür etkili olan yağış nedeniyle hemen hemen her gün aynı manzaraların ortaya çıktığı belirtildi.
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