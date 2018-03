Siverek’te lise öğrencileri İngilizce gazete çıkardı

-Gazeteyi incelemeleri

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup lise öğrencisi, ilçede bir ilki gerçekleştirerek İngilizce gazete çıkardı. Siverek Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Gaye Aldemir öncülüğünde İngilizce dili üzerinden Üniversiteye hazırlanan 11 J sınıfı öğrencileri, ilçede bir ilki gerçekleştirerek ‘Anatolian Times’ adı ile tamamı İngilizce olan gazete çıkardı. İngilizce köşe yazısı, idarecilerle röportajlar ve okul içi çalışmaların yer aldığı gazete 8 sayfadan oluşuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İngilizce öğretmeni Gaye Aldemir; “ Siverek Anadolu Lisemizde bu sene ilk defa bir dil sınıfı açıldı. Geçen yıl dil sınıfımız olmadığı halde iki öğrencimiz İngilizce öğretmenliği ile İngilizce edebiyatı fakültelerini kazandılar, öğrencilerimizin bu başarıları, diğer öğrencilerde bir motivasyon gerçekleştirdi. Bu sene İngilizce sınıfımızda güzel bir çalışma yapmak istedik. Hedefimiz İngilizcenin yalnızca gramer olarak bir dil bilgisinden ibaret olmadığını, dilin yaşayan bir araç olduğunu, bu aracıda işte çıkardığımız gazete ile gösterebileceğimizi göstermek istedik. Burada insanlara, öğrencilere yabancı dilin bilinen temalarla anlatmak istedik. Bu çalışmada bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü desteklerini yanımızda gördüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu ve okul müdürümüz Ali İnan’a çok teşekkür ediyoruz” Dedi Gazetede ‘ What is your purpose in life?’ adlı makaleyi yazan Mehmet Eyüp Yılmaz; “ Arkadaşlarla birlikte çıkardığımız gazetede bende bir köşe yazısı yazdım. İlk etapta böyle bir şey yapacağıma inanmıyordum, ama düşündüm ve yapabileceğime inandım. Çünkü yazmak için önce çok okumak lazım, hem bu İngilizce odlumu çok daha zor bir iş. Köşe yazımda gençlerin ilgisini çekecek bir konu yazmak istedim ve buda gelecek hayaliydi. Çünkü etrafıma baktığımda gençlerin hepsi gelecek hayalleri var, bende gelecekte neler yapabilirler, gelecekteki hedefleri neler olabilir, onları nasıl gerçekleştirebilirler diye kendi çapımda bir yol göstermek istedim” şeklinde konuştu Gazete editörlerinden Kader seyli; “ ilk önce bir İngilizce gazete çıkaracağımızı düşünemiyordum, hocamız sayesinde buna kara verdik ve bir ekip çalışmasıyla bunu başardık. Siverek’te, hatta Şanlıurfa’da tamamı İngilizce olan bir gazeteyi çıkarmak bir ilk ve bu ilki bizlerin yapması bizi onurlandırdı. Bize desteklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu