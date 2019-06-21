Siverek’te ilk defa kapalı yöntemle böbrek ameliyatı gerçekleştirildi

-Hasta ve doktorlar

-Doktorların hastayla konuşmaları

-Doktorların hastanın raporuna bakmaalrı

-Başhekim Muhammed Tosun ve Doktor Metin Savun rop

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilk defa laparoskopik yani kapalı yöntemle bir hastanın çalışmayan böbreği alındı. Siverek Devlet Hastanesine başvuran 26 yaşındaki Canan Yıldızbakan isimli kadın hastanın yapılan tetkiklerinde bir böbreğinin çalışmadığı tespit edildi. Ameliyata alınan hasta sağlığına kavuştu. Ameliyat, Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanları Op. Dr. Muhammed Tosun ve Op. Dr. Metin Savun tarafından gerçekleştirildi.

Dört aydır Siverek Devlet Hastanesinde başhekimlik görevini yaptığını ve bu dört ayda hastanede büyük yenilikler gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Tosun,” Hastanemizde laparoskopik yani kapalı yöntem ile ilk defa bir hastamızın çalışmayan böreğini alarak ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın vücudunun dört yerinden 1 santimetrelik kesikler oluşturarak bu ameliyatı yaptık. Açık bir şekilde bu ameliyatı yapsaydık, hastanın vücudunda yaklaşık 10-15 santim bir kesik olacaktı. Böyle olsaydı hem hastada kalıcı bir iz, hem de ağrıları olacaktı. Türkiye’de bu gibi ameliyatlar yaygın olarak kapalı yöntemle yapılıyor. Siverek Devlet Hastanesinde daha önce laparoskopik yani kapalı bir şekilde böyle bir ameliyat hiç olmamıştı. Biz gerekli ortamı oluşturduktan sonra bu ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.

Siverek halkının kendilerine güvenmesini isteyen Başhekim Tosun,” Biz hastanemize başvuran hiçbir hastamızı çevre illere göndermek istemiyoruz. Buranın halkını kendi öz yurdunda tedavi etmeyi hedefliyoruz. Sağlık Müdürlüğümüzün bize bu konuda yetkisi sınırsız ve son derece fazla. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Metin Savun da, "Hastamız bize yan ağrı ve tekrarlanan idrar ağrıları şikayetiyle başvurmuştu. Kendine yaptığımız tetkiklerde böbreklerinden birinin çok küçük olduğunu tespit ettik. Yüzde 3 fonksiyon gördüğü için, bu böbrek sürekli enfeksiyonlara yol açtığından dolayı alınması gerektiğine karar verdik. Laparoskopik yani kapalı yöntemle sorunsuz bir şekilde çalışmayan böbreği aldık. Hatamızın durumu gayet iyi, bir aksilik olmazsa yarın hastamız taburcu olacak” diye konuştu.

Ameliyat olan hastanın eşi Mahmut Yıldızbakan, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederek, eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.





