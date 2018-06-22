Siverek’te Erdoğan’a develeriyle destek istiyor

-Vatandaşların alkışlaması

-Vatandaşların tekbir getirmesi

-Vatandaşların develerle fotoğraf çekmesi

-Deve sahibi Zülküf Arpacık rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20 yıldır deve besiciliği yapan Zülküf Arpacık (55) develerine astığı Türk Bayrakları, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti flamalarıyla cadde cadde, sokak sokak tur atarak 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliliği seçimleri için destek istiyor. Siverekli vatandaşlar develeriyle ilginç seçim turuna çıkan arpacık ve develerine yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi cep telefonlarıyla develerle selfi ve fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sevdiğini ve her zaman rüyalarına girdiğini söyleyen Arpacık,”20 yıldır deve besiciliği yapıyorum, seçim çalışmalarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini desteklemek için böyle bir çalışma yaptım. Bu hükümeti desteklememin sebebi, parti davasından dolayı değil, memleket, vatan meselesi olduğundan dolayıdır. Bütün dünya birleşmiş Türkiye’yi yıkmaya çalışıyorlar, onun için bende bu gerçeği insanlara göstermek için develerimle böyle dikkat çekecek bir şey yaptım” Irak ve Suriye’den ders çıkaralım Suriye ve Irak’ta yapılanlardan ders çıkarmamız gerektiğini belirten Arpacık,”Millet olarak Cumhurbaşkanımızın yanında durmamız gerek, aksi taktirde sonumuz Allah korusun Suriye ve Irak gibi olur, dünyanın gözü Türkiye üzerinde bizi yıkmak, parçalamak istiyorlar, biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 24 Haziran’da herkes ona göre oyunu kulansın, güçlü bir hükümet olmazsa, bizi de yıkacaklar bunu herkes iyi bilsin. Ama başaramayacaklar, tek yumruk olacağız ve güçlü bir Türkiye olmaya devam edeceğiz” diye konuştu Arpacık İlginç seçim çalışmasına seçim gününe kadar devam edeceğini söyledi

