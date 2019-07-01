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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek'te arazi yangını - ŞANLIURFA

Siverek'te arazi yangını - ŞANLIURFA

- Yangının çıktığı alandan detay - Mahalle sakinleri ve traktörlerden detay - Gökyüzüne ulaşan dumanlar - Müdahaleye giden traktör - Araç içinden çekilen yangın görüntüsüSiverek'te arazi yangınıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesi çıkan arazi yangını vatandaşların çabasıyla söndürüldü.Payamlı Mahallesi yakınlarındaki bölgede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Rüzgarla birlikte yayılan alevlerin ekili alan ve mahallenin yakınında bulunan ormanlık alana ilerlediğini fark eden mahalle sakinleri, çevreyi traktörle kazarak önlem almaya çalıştı.Kadınların da katıldığı söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Hayvanların otlatıldığı ve kuru otların bulunduğu yaklaşık 300 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Bild Ormanlı 

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