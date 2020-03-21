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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı - ŞANLIURFA

Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı - ŞANLIURFA

- Zabıta Müdürlüğü binasından görüntü - Zabıtanın araç içerisinde anonsu - Anons aracının caddelerdeki devriyesi - Zabıtanın binada farklı dillerdeki anonsu - Hoparlörden yapılan anons ve vatandaşlardan görüntüSiverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesindeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında 3 dilde uyarıldı.Siverek ilçesindeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 3 dilde uyarıldı.Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araçlarla mahallelerde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca koronavirüs nedeniyle alınması gereken önlemleri anlattı.Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, vatandaşların koronavirüse karşı korunmasına yönelik tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın konuyu daha ciddiye almaları açısından anlayabilecekleri dillerde anonslarla uyarılarda bulunduk. Bunun yanı sıra zabıta ekiplerimiz halka açık alanlarda gezerek yine 3 dilde bilgilendirmelere devam ediyor." dedi.

Koronavirüs Zabıta 

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