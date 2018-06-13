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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Siverek'de silahlı saldırı: 1 yaralı - ŞANLIURFA

Siverek'de silahlı saldırı: 1 yaralı - ŞANLIURFA

- Acil servis önünde bekleyen polis ve jandarma ekibi - Acil servis önünde yaralı yakınları ve ambulans Şanlıurfa 'da silahlı saldırı: 1 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Musa Gündoğdu (18), Kale Mahallesi’nde sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Ağır yararlanan Gündoğdu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Polis Jandarma Silahlı Saldırı Saldırı 

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