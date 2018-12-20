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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Siverek cezaevinde mahkum yakınları ile gardiyanlar birbirine girdi: 2 yaralı

Siverek cezaevinde mahkum yakınları ile gardiyanlar birbirine girdi: 2 yaralı

Hastane acil

Gard Mahkum Yakınları Memur İnfaz Koruma 

-Jandarma araçları
-Ambulanslar
-Hastane önü
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan T tipi kapalı ceza evinde mahkûm yakınları ile gardiyanlar arasında çıkan kavgada iki gardiyan yaralandı. Olay, akşam saatlerinde kırsal Gözelek Mahallesi yakınlarında bulunan Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cezaevindeki mahkum ziyaretine giden yakınları ile gardiyanlar arasında kapı açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, meydana gelen kavgada infaz koruma memuru Uğur A. ve Hakkı Galip Y. aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı. Kavga kısa sürede asker ve gardiyanların müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralı gardiyanlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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