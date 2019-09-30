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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivaslılardan Karamollaoğlu’na tepki

Sivaslılardan Karamollaoğlu’na tepki

Sivas'tan detaylar

İtidal Çağrısı Protesto Alabalık Muhafazakar Genel Başkan 

-Röportajlar
-ARŞİV
-Protestodan görüntüler

( SİVAS - ÖZEL)- Sivaslılar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “Başkan yapmıştık bugün muhtar bile yapmayız, ihanet içerisinde, oteli de o yaktı” sözleri ile tepki gösterdi SİVAS

- Sivas’ta yaşayan Sivaslılar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun protestosuna, “Başkan yapmıştık bugün muhtar bile yapmayız, ihanet içerisinde, oteli de o yaktı” sözleri ile destek verdi. Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak protesto etmiş, Karamollaoğlu, tepkiler artınca etkinliği terk etmek zorunda kalmıştı. Sivas yaşayan Sivaslılar da İstanbul’da ki protestoya destek verdi. Sivaslılar yaptıkları açıklamalarda, “Haketti. Sivaslı olmasıydı yine aynı tepki ile karşılaşırdı. İhanet içerisindedir. Milliyetçi-muhafazakar insanların oyunu olarak PKK ile iş yaptı. Onu Sivas’ta başkan seçmiştik şimdi muhtar bile seçmeyiz. Oteli de o yaktı, neden 2 Temmuz anmalarına da gelip katılmıyor. Bir sürü insan onun yüzünden suçsuz günahsız olmalarına rağmen hapislerde yatıyor” dediler. MHP’li vekil olayların büyümesini önleri Öte yandan geçtiğimiz gün Yeni Kapıda “Hainler dışarı” şeklinde sloganlar atılırken, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı. Sahneye çıkıp itidal çağrısı yapan Özyürek olayların büyümesini önledi. Özyürek kızgın halkı sakinleştirmeye çalışırken Karamollaoğlu alandan uzaklaştırıldı. MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz’un okumaya başladığı İstiklal Marşı ile kalabalık hazır ol vaziyeti alıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.
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