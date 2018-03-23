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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas'taki silahlı saldırıda 5 kişinin öldürülmesi - Taylan Koral'ın cenazesi - ADANA

Sivas'taki silahlı saldırıda 5 kişinin öldürülmesi - Taylan Koral'ın cenazesi - ADANA

- Taylan Koral'ın fotoğrafı - Ölen gencin tabutunun taşınması - Cenaze namazına katılanlardan görüntü - Namazın kılınması - Dua edilmesi - Annenin ağlaması - Cenazenin araca taşınması - Annenin feryadı - Cenazenin araçla götürülmesiSivas'taki silahlı saldırıda 5 kişinin öldürülmesi - Saldırıda yaşamını yitirenlerden Taylan Koral'ın cenazesi, Adana 'da toprağa verildiADANA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerden Taylan Koral'ın cenazesi Adana 'da defnedildi.Annesi Aygün Teke tarafından Sivas'tan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Adana 'ya getirilen Koral'ın cenazesi, Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının omzunda araca taşındı.Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken anne Teke, cenaze aracına ilerleyerek "Oğlumla gideyim, onu yolcu edeyim. Nasıl kıydılar benim yavruma?" diyerek gözyaşı döktü.Taylan Koral'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Anne babası boşanmış olan Taylan Koral'ın, Adana 'da yaşayan annesi Aygün Teke ile kaldığı, yaklaşık 1,5 ay önce de Sivas'taki babasının yanına gittiği öğrenildi. - OlayŞarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P. Esen'in babası Tarık Esen ile dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i, daha sonra da köydeki bakkalda Celal ile oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü. Saldırının ardından Kahramanmaraş'ta yakalanan Fırat Y, getirildiği Şarkışla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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