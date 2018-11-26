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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 14 yaralı

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 14 yaralı

Kazadan detaylar

( SİVAS -TOPLU) SİVAS

Tren İstasyonu Jandarma Yolcu Treni Yük Treni Makinist 


- Sivas'ın Ulaş ilçesinde sis nedeniyle sinyalizasyon hatası yapan yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Ulaş ilçesi Bostankaya istasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman idaresindeki DE24355 numaralı Divriği'den Sivas'a gelen yolcu treni, Bostankaya tren istasyonu yakında sis nedeniyle kırmızı ışığı fark edemeyerek durmadı. Manevra yapması gereken yolcu treni bunun üzerine Divriği istikametine gitmek üzere yola çıkan makinistler Sinan Çetintaş ve İsmail Cin (27) yönetimindeki DE22002 numaralı boş durumdaki yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kaza makinistler ile birlikte yolcu durumda durumda bulunan Beşir Öcal, Hasan Yalçın, Fatih Kilis, Salih Can Ayten, Ceyda Çavdar, Hatun Erdoğan, Furkan Dalkıran, Fevzi Kip (65) ile birlikte 14 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman'ın bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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