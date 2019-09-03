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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

-Çantadan detay

Bomba İmha Uzmanı Uzaktan Kumanda Güvenlik Önlemi Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

--Patlatmadan detay
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı. SİVAS

- Sivas’ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı. Edinilen bilgilere göre olay saat 22.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Vefa çocuk parkında meydana geldi. Park girişinde bir sırt çantası olduğunu fark eden vatandaşlar şüpheli olduğunu düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.
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