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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Sivas'ta silahlı kavga: 3 yaralı

- Sivas 'ta silahlı kavga - 3 yaralı - Olay yerinden detaylarSİVAS (AA) - Sivas 'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ferhat Ş. ile Murat K, Atatürk Caddesi'nde karşılaştı.Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Murat K, yanında bulunan silahla Ferhat Ş'ye ateş açtı.Kurşun cadde üzerinde seyir halindeki 58 DD 711 plakalı aracın ön camına isabet etti. Kırılan cam parçaları sonucu kolunda kesikler oluşan sürücü H.S, hafif şekilde yaralandı.H.S. ile kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat Ş. ve Murat K, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.Kentin en işlek caddesindeki kavgayı çevredeki meraklılar da izledi.

Silahlı Kavga 

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