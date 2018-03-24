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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas'ta şiddetli rüzgar

Sivas'ta şiddetli rüzgar

- - Yıkılan tabeladan görüntüler - Güvenlik kamerası görüntüsü - Yıkılan duvarın altında kalan 4 araçta hasar oluştuSİVAS (AA) - nedeniyle yıkılan duvarın altında kalan 4 araç kullanılamaz hale geldi.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde Ömer Işık'a ait iş yerinin çatı kısmındaki yan duvar, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.Duvarın altında kalan 2 otomobil ile hafif ticari araç ve minibüs kullanılamaz hale geldi.Öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin yaklaşık 25 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğindeki giriş tabelası, rüzgar nedeniyle yola devrildi.Olayın ardından polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, bir süre trafiğe kapatıldı.Tabelanın yıkılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bu arada polis ekipleri, megafonla vatandaşa yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.Şiddetli rüzgar, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Uzunlu Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Ticari Araç Polis Ekipleri 

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