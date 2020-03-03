Sivas'ta nefes kesen tatbikat

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( SİVAS )- Sivas’ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti SİVAS



- Sivas’ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti. Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD , itfaiye ve 112 Acil Servis'den oluşan yaklaşık 70 kişilik ekip katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Altınyayla ilçesi Deliler fay hattında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas Valisi Salih Ayhan da bir sınıfta öğrencilerle sohbeti esnasında depreme yakalandı. Ayhan ve öğrenciler sıraların altına gizlenerek depremden korunmaya çalıştı. Deprem sonrası Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi kalorifer dairesinden doğal gaz sızması sonucu patlama oldu ve binada oluşan hasar sonrasında yangın meydana geldi. İhbarlar üzerine afet bölgesine çok sayıda AFAD, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler yoğun çaba gösterdi. Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı. Gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıkan tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. Tatbikatta nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. (BK-GF-Y)



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