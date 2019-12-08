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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas’ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

kırağı detay

Hava Sıcaklığı 

-röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı, kart postalık görüntüler oluşturdu. Sivas’ta hava sıcaklığı gün içerisinde sıfırın altına düşerken gece ise eksi 10 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğada dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
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