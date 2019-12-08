Sivas’ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

-röportaj



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı, kart postalık görüntüler oluşturdu. Sivas’ta hava sıcaklığı gün içerisinde sıfırın altına düşerken gece ise eksi 10 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğada dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



loading...