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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi

Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi

-İntihar eden şahıstan detay

İntihar İlk Müdahale İntihar Girişimi Polis Karakolu Polis Ekipleri 

--Diğer detaylar

( SİVAS ) - Sivas’ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi. SİVAS

- Sivas’ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.Edinilen bilgiye göre bir şahıs, intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen kayalıklara çıktı. Arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyledi.

Ancak arkadaşları şaka yaptığı düşünerek dikkate almadı. Kayalıklarda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından M.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.Y., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
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