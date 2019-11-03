Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta hamsi yüzleri güldürdü

Sivas’ta hamsi yüzleri güldürdü

balık tezgahları detay

Balık Pazarı Balık Fiyatları Balık Tezgahları Hava Sıcaklıkları Balık Tezgahı 

-satıcı ile röp
-müşteri ile röp

( SİVAS )- Sivas’ta balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatının 10 Liraya kadar düşmesi vatandaşları mutlu etti. SİVAS

- Sivas’ta balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatının 10 Liraya kadar düşmesi vatandaşları mutlu etti. Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşüş ve deniz suyunun soğuması, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Hem avlanan balık miktarı hem de vatandaşların balığa olan talebi arttı. Denize olan uzaklığı nedeniyle balık fiyatlarının sahile oranla yüksek olduğu Sivas'ta kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan perakende sebze halinde balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyat 10 liraya düştü. Balık almak için sebze halinde alışveriş yapan Bilal Koçak, “Bu yıl Sivas’ta balık pazarında hareketlilik gayet iyi. Fiyatlar biraz pahalı gibi ama ileriki dönemlerde daha düşeceğini düşünüyorum. Geçen yıla oranla fiyatlar bu yıl daha uygun “dedi.
Hal içerisinde balık tezgahı işletmecisi Erol Akpolat , “ Bu sene Sivas’ta balık bol olacak. Hamsinin bolluğu gayet iyi. Sivaslı bu sene hamsiye doyacak. Fiyatlar şuan 10 lira. Daha aşağıya düşmeyeceğini düşünüyorum. Fiyatlar geçen seneki ile aynı. Hamside düşüş var “dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı