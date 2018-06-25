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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta güpegündüz silahlı soygun

Sivas'ta güpegündüz silahlı soygun

Araçtan detay

Soygun Kamera Silahlı Soygun Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-Röportaj
-Polis ekiplerinin incelemesi

( SİVAS -HD) SİVAS

- Sivas'ta bankadan para çeken adamı otomobille takip eden 3 şüpheli kaza süsü vererek durdurdukları araçta bulunan 25 bin lirayı alarak silahla gasp ederek kayıplara karıştı. Olay saat 11.00'de Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentte hurdacılık yapan Mustafa Bora (55) Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir banka şubesinden hesabında bulunan 25 bin lirayı çekti. Daha sonra Kılavuz Mahallesi'nde bulunan işyerine gitmek için 58 BS 174 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bora'yı beyaz renkli bir araçta bulunan 3 şüpheli takip etmeye başladı.
Şüpheliler takip ettikleri araca Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki kavşakta arkadan çarptı. Film gibi soygun Kaza olduğu düşüncesiyle araçtan inen Bora'ya diğer araçta bulunan 3 şüpheli silah doğrultarak araçta bulunan parayı vermesini istedi. Sürücü koltuğunun önünde bulunan 25 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Olayın olduğu yerdeki MOBESE kameralarının çalışmaması dikkat çekti. Güpegündüz meydana gelen soygunda polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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