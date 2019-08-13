Sivas’ta 50 dönüm otluk alan alev alev yanarak kül oldu

--Battaniye ile yangına müdahale

--Çocuğun yangına müdahalesi

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( SİVAS -ÖZEL)- Küçük çocuğun ayaklarıyla yangına müdahale etmeye çalışması görenleri duygulandırdı SİVAS



- Sivas’ta çıkan yangında 50 dönüm otluk alan yandı. Yangını söndürmek için çocuğundan yaşlısına kadar herkes seferber oldu. Edinilen bilgiye göre yangın Sivas’ın Orhangazi Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Nasıl çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede 50 dönümlük otluk alanı kapladı. Otluk alan içerisindeki ağaçlar da yandı. Çevre sakinlerinin ellerindeki battaniyeleri kullanarak yangını sürdürmeye çalışması dikkat çekti. Beş yaşlarındaki küçük bir çocuğunda yanan otları minik ayakları ile söndürmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kimileri de yanan ağaçların köklerine bidonlarla can suyu taşıdığı görüldü.

Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yayılmadan kontrol altına alındı.

