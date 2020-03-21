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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas Organize Sanayi Bölgesinde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

Sivas Organize Sanayi Bölgesinde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

- Organize Sanayi Bölgesinin ilaçlanmasının görüntüleri SİVAS (AA) - Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda dezenfekte çalışması yapıldı. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ilaçladı.İlaçlama çalışmaları kapsamında, fabrikaların yemekhane, ofis, bina giriş - çıkışları, lavabo ve tuvaletler ile çalışanların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı ilaçladı.Yetkililer ilaçlama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Koronavirüs Fabrika Gesi Kışla 

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