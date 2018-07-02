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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas olaylarının 25.yılı - ANKARA

Sivas olaylarının 25.yılı - ANKARA

- Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları - Yürüyüşten detay - Açılan pankart ve dövizlerden görüntü - Pir Sultan Abdal Derneği Genel Sekreteri Onur Şahin'in konuşmasıSivas olaylarının 25.yılı - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenler, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla başkentte Anadolu Meydanı'nda anıldıANKARA (AA) - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenler, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla başkentte Anadolu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.Celal Bayar Bulvarı'ndan itibaren geniş güvenlik önlemleri altında ellerinde dövizlerle yürümeye başlayan kalabalık, Anadolu Meydanı'nda toplandı.Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de katıldı.
Kalabalıkta HDP'nin de pankartları açıldı.Pir Sultan Abdal Derneği Genel Sekreteri Onur Şahin, burada yaptığı konuşmada, olaylarda ölenleri unutmadıklarını söyledi.

"Madımak, bir insanlık suçudur. İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz." diyen Şahin, zaman aşımı kararının 2012'de verildiğini belirterek, o dönemde ölenlerin yakınlarına kötü davranıldığını öne sürdü.Etkinlikte, Sivas'taki olaylarda ölenler anısına Nilgün Karababa da konuşma yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşu Zaman Aşımı Ölenlerin Yakınları İnsanlık Suçu Sivil Toplum 

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