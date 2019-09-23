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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Katmeri tescillendi İzle

Sivas Katmeri tescillendi İzle

-başkan eken konuşma

Astronomi Basın Toplantısı Toplantı Nitelik Hayvancılık 

--katmer detayı

( SİVAS )- Sivas yöresine özgü lezzet taşıyan Sivas katmeri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. SİVAS

- Sivas yöresine özgü lezzet taşıyan Sivas katmeri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas yöresine özgü nitelikte olan ‘Sivas Katmerinin’ tescillenmesi için geçtiğimiz yıllarda çalışma başlatmıştı. STSO, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun ardından yapılan çalışmalar ile ‘Sivas Katmeri’ coğrafi işaret alarak tescillendi. STSO Başkanı Mustafa Eken, yapılan basın toplantısı ile Sivas katmerinin tescillendiğini duyurdu.STSO Başkanı Mustafa Eken, “Ülkemizde birçok ilimizin farklı tat ve lezzetlerde katmer bulunuyor. Sivas katmerimizin ise bu çeşitlerden farklı olması ve yöremize özgü olması nedeniyle Coğrafi Tescil ve Markalaştırılması için girişimler başlatılmıştı. Sivas köftemizin ardından ticaret ve sanayi odamızın yaptığı başvuru kabul edildi. Katmerimiz Türk Patent Enstitüsü tarafından Sivas Katmeri olarak tescillendi. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin ortasında yer alan ve tarım, hayvancılık şehri olan, Sivasımızın kendine özgü olan, keşfedilmeyi bekleyen onlarca ürünü vardır. Zengin mutfağı ile gastronomi alanında da Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Sivas’ı tüm yönleri ile tanıtmamız gerekiyor, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak kültürümüzün yöresel yemekleri olan ve lezzetinin korunup tanıtılması için önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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