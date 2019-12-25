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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan hayatını kaybetti

Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan hayatını kaybetti

-Hastane önünden detay

Polis Futbol Maçı Resmi Tören Kalp Krizi Polis Teşkilatı 

--Olayın gerçekleştiği halı saha
--Hayatını kaybeden Polis Müdürünün fotoğrafı

( SİVAS )- Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, arkadaşları ile oynadığı halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti SİVAS

- Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, arkadaşları ile oynadığı halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, saat 22.00 sularında arkadaşları ile halı sahada futbol maçı oynadıktan sonra dinlenirken rahatsızlandı. Kalbi sıkışan Özcan, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın vefatı polis teşkilatını ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan için Perşembe günü Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlenecek.
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